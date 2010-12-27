Новый терминал по перевалке удобрений появится в Вистино

Планируемый объем инвестиций в проект составит 16 млрд рублей.

Компания "Ультрамар" приступает к активной стадии реализации инвестиционного проекта в Кингисеппском районе

Распоряжение о признании масштабным инвестиционным проектом промышленно-логистического парка компании "Ультрамар" подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В соответствии с областным законом, этот статус дает право инвестору арендовать земельный участок без прохождения процедуры торгов. Для размещения нового проекта подобраны семь земельных участков в Вистинском сельском поселении общей площадью более 155 га.

Соглашение о сотрудничестве региона и инвестора при реализации проекта было подписано в феврале 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. "Ультрамар" построит в Кингисеппском районе современный высокотехнологичный логистический хаб для перевалки минеральных удобрений отечественных производителей.

Планируемый объем инвестиций в проект составит 16 млрд рублей. На первом этапе, который завершится в середине 2020 года, будут созданы мощности по перевалке 5 млн тонн грузов в год, на втором этапе – к 2022 году – перевалка грузов увеличится до 12 млн тонн в год. В промышленно-логистическом парке будет создано более 200 рабочих мест.

Проект получил положительную оценку межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области. Общая площадь комплекса, включая объекты железнодорожной инфраструктуры, складские территории и магистральные продуктопроводы, а также создаваемые на морской акватории объекты инфраструктуры морского порта составит более 200 га.

Источник: пресс-служба ЛО