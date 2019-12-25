Для школы на территории предприятия "Ручьи" повторно ищут подрядчика за меньшую цену

Начальная цена контракта сменилась с 1,8 до 1,7 млрд рублей.

Комитет госзаказа Петербурга совместно с ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" повторно объявили тендер на проектирование и строительство здания школы на территории предприятия "Ручьи" в Красногвардейском районе. В первоначальной закупке была обозначена цена котракта в 1,827 млрд рублей, теперь же учреждеие оценили чуть скромнее, в 1,7 млрд. Об этом Piter.TV узнал из данных ЕИС.

Напомним, что школу на 825 мест должны построить у ЖК "Цветной город". Под учреждение будет выделено около 25 тыс. кв. м. площади. В проекте необходимо предусмотреть не только обычные классы, но и кабинеты "продленки", спортзал с бассейном, несколько библиотек, медицинский блок и актовый зал.

Как и прежде учреждение введение в эксплуатацию ограничено 30 июня 2024 года. Подать заявки на участие в аукционе возможно будет до 1 августа.

Ранее мы сообщили о том, что здание для межрайонного подразделения ФНС на проспекте Науки оценили в 1,1 млрд рублей

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