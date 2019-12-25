Новый "Балтиец" готов к работе на Кировско-Выборгской линии

Это уже 16-й восьмивагонный состав серии "Балтиец", специально спроектированный для работы в метро Северной столицы.

На площадке электродепо "Автово" прошла приемка еще одного нового состава "Балтиец". Он полностью готов к эксплуатации и в ближайшие дни выйдет на Кировско-Выборгскую линию метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый поезд оборудован дверями с широким проемом - 1400 мм, а также новым асинхронным тяговым приводом отечественного производства. Он также имеет возможность автономного движения на аккумуляторных батареях на расстояние до 200 метров. Кроме того, в вагонах установлены диодные ленты на дверях, информирующие об их открытии и закрытии, ЖК-табло и современная система вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха.

В ноябре исполнится год с тех пор, как составы начали обслуживать пассажиров петербургского метро.

Ранее сообщалось, что поезда "Балтиец" в петербургском метро могут стать беспилотными.

Фото: пресс-служба Смольного