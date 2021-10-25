Новый рентген установили в Гатчинской больнице

В рентгеновском отделении Гатчинской больницы заработал второй цифровой рентгенодиагностический комплекс "Униэксперт", приобретенный в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Комплекс отличается высокой степенью автоматизации и предназначен для рентгенологического исследования различных органов пациента, включая органы грудной клетки, позвоночник, суставы, кисти, стопы, череп и мягкие ткани. Большим преимуществом аппарата является возможность проведения исследований в различных позициях пациента – сидя, лежа и стоя. Для снимков в положении стоя предусмотрена вертикальная передвижная стойка.
В пресс-службе Гатчинской клинической межрайонной больнице отметили, что в начале года был введён в строй аналогичный рентгеновский аппарат в Гатчинской поликлинике.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: ВКонтакте / Гатчинская клиническая межрайонная больница
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