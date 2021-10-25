Новый рентген установили в Гатчинской больнице

Большим преимуществом аппарата является возможность проведения исследований в различных позициях пациента – сидя, лежа и стоя.

В рентгеновском отделении Гатчинской больницы заработал второй цифровой рентгенодиагностический комплекс "Униэксперт", приобретенный в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Комплекс отличается высокой степенью автоматизации и предназначен для рентгенологического исследования различных органов пациента, включая органы грудной клетки, позвоночник, суставы, кисти, стопы, череп и мягкие ткани. Большим преимуществом аппарата является возможность проведения исследований в различных позициях пациента – сидя, лежа и стоя. Для снимков в положении стоя предусмотрена вертикальная передвижная стойка.

В пресс-службе Гатчинской клинической межрайонной больнице отметили, что в начале года был введён в строй аналогичный рентгеновский аппарат в Гатчинской поликлинике.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ВКонтакте / Гатчинская клиническая межрайонная больница