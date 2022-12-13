Новый министр обороны Германии принес присягу в бундестаге

Борис Писториус вступил в должность.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус дал принес присягу в бундестаге. Сегодня чиновник вступил в должность. Ранее он получил свидетельство о назначении на должность от немецкого канцлера страны Олафа Шольца. На официальном сайте военного ведомства велась прямая трансляция.

Клянусь, что приложу свои силы на благо немецкого народа, увеличивая пользу и отвращая от него вред, а также клянусь защищать Основной Закон и законы. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Напомним, что бывший министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 16 января сообщила общественности о том, что подала прошение о снятии с занимаемого поста в правительства. Чиновница объяснила своей решение "длившимся месяцами" пристальным вниманием немецких СМИ к ее личности и персоне, которые мешали ей исполнять должностные обязанности.

Эксперты прокомментировали назначение нового министра обороны Германии.

Фото и видео: YouTube / phoenix