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Новый корпус больницы Святого Георгия примет первых пациентов сразу после открытия
Сегодня, 16:24
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Новый корпус больницы Святого Георгия примет первых пациентов сразу после открытия

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Открытие корпуса запланировано на середину декабря этого года.

Многопрофильный корпус больницы Святого Георгия уже ввели в эксплуатацию. Его планируют открыть в середине декабря этого года. Главный врач медучреждения Валерий Стрижелецкий рассказал "Петербургскому дневнику", что корпус начнет принимать первых пациентов сразу после открытия. 

Главврач рассказал, что в пандемию количество операций уменьшилось в пять раз. Всем врачам пришлось стать инфекционистами. По словам Стрижелецкого, все специалисты очень ждут открытие нового корпуса, потому что в том числе соскучились по работе в штатном режиме. Корпус сможет работать как и инфекционная больница на 405 мест, а также как лечебный корпус на 302 койки. В настоящее время корпус оснащают необходимым медицинским оборудованием. 

Также в Петербурге во всю идет строительство нового корпуса Детской городской больницы №2 Святой Марии Магдалины

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: больница святого георгия, корпус, пациенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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