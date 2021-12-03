Новый корпус больницы Святого Георгия примет первых пациентов сразу после открытия

Открытие корпуса запланировано на середину декабря этого года.

Многопрофильный корпус больницы Святого Георгия уже ввели в эксплуатацию. Его планируют открыть в середине декабря этого года. Главный врач медучреждения Валерий Стрижелецкий рассказал "Петербургскому дневнику", что корпус начнет принимать первых пациентов сразу после открытия.

Главврач рассказал, что в пандемию количество операций уменьшилось в пять раз. Всем врачам пришлось стать инфекционистами. По словам Стрижелецкого, все специалисты очень ждут открытие нового корпуса, потому что в том числе соскучились по работе в штатном режиме. Корпус сможет работать как и инфекционная больница на 405 мест, а также как лечебный корпус на 302 койки. В настоящее время корпус оснащают необходимым медицинским оборудованием.

Также в Петербурге во всю идет строительство нового корпуса Детской городской больницы №2 Святой Марии Магдалины

Фото: пресс-служба Смольного