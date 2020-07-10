За первые 10 минут ролик набрал полмиллиона просмотров.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Моргенштерна.

Премьера клипа прошла в прямом эфире, который одновременно посмотрели 200 тысяч человек. Спустя 10 минут на YouTube видеоролик посмотрели около полмиллиона пользователей. В настоящий момент клип приблизился к отметке в 6 миллионов просмотров.

В видеоролике мелькают кадры домов рэперов, машины и сами Моргенштерн и Элджей.

Ранее мы сообщали о том, что группа "Пикник" исполнила live версию песни "Где душа летает".

Видео:MORGENSHTERN/YouTube