Новым и.о. главы администрации Кировского района Ленобласти стал Сергей Ельчанинов

Руководитель также заминает должность первого заместителя главы администрации. До этого он руководил Приладожским городским поселением.

В Кировском районе Ленинградской области произошли кадровые перестановки: выбран новый исполняющий обязанности главы районной администрации. Руководящий пост занял Сергей Ельчанинов, сообщила пресс-служба администрации региона. Накануне решение о назначении Ельчанинова принял районный Совет депутатов. Руководитель также заминает должность первого заместителя главы администрации. До этого он руководил Приладожским городским поселением. Ранее мы сообщили о том, что Фото: администрация Кировского района Ленобласти