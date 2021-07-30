Новым и.о. главы администрации Кировского района Ленобласти стал Сергей Ельчанинов

В Кировском районе Ленинградской области произошли кадровые перестановки: выбран новый исполняющий обязанности главы районной администрации. Руководящий пост занял Сергей Ельчанинов, сообщила пресс-служба администрации региона.
Накануне решение о назначении Ельчанинова принял районный Совет депутатов.
Руководитель также заминает должность первого заместителя главы администрации. До этого он руководил Приладожским городским поселением.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: администрация Кировского района Ленобласти
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