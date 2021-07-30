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Новым и.о. главы администрации Кировского района Ленобласти стал Сергей Ельчанинов
Сегодня, 9:56
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Новым и.о. главы администрации Кировского района Ленобласти стал Сергей Ельчанинов

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Руководитель также заминает должность первого заместителя главы администрации. До этого он руководил Приладожским городским поселением.

В Кировском районе Ленинградской области произошли кадровые перестановки: выбран новый исполняющий обязанности главы районной администрации. Руководящий пост занял Сергей Ельчанинов, сообщила пресс-служба администрации региона.

Накануне решение о назначении Ельчанинова принял районный Совет депутатов.

Руководитель также заминает должность первого заместителя главы администрации. До этого он руководил Приладожским городским поселением.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: администрация Кировского района Ленобласти

Теги: кадровые перестановки, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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