Новый этап вакцинации от коронавируса сотрудников СМИ в Петербурге могут начать на следующей неделе

Всего за "первую" волну вакцинации удалось привить порядка 80 человек.

В Санкт-Петербурге продолжается процесс вакцинации от коронавируса сотрудников средств массовой информации. О ходе процесса Piter.tv рассказал глава Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России (СЖР) Дмитрий Шерих. Он рассказал, что новый этап вакцинации от коронавируса городских сотрудников СМИ может стартовать уже на следующей неделе.

Уже предварительно определены две поликлиники, сформирована первая группа из 30 журналистов, представляющих самые разные петербургские СМИ, в том числе "АиФ", "Интерфакс", "КоммерсантЪ", "Петербургский дневник", 78 канал, "Метро" – отметил Шерих.

В первую волну вакцинации сотрудников СМИ, которая состоялась в новогодние каникулы, удалось привить около восьмидесяти человек, отметил глава отделения СЖР. С инициативой вакцинации выступило петербургское отделение Союза журналистов России, в списки включались не только члены СЖР – "все коллеги, которые были готовы вакцинироваться и сообщили нам об этом", рассказал Шерих.

Желающих было больше, чем 80, но кто-то находился на праздниках не в городе, у кого-то выявились противопоказания – например, признаки перенесенной недавно ОРВИ – добавил эксперт.

Дмитрий Шерих обратил внимание, что по итогам первых вакцинаций было много публикаций в СМИ – в "Санкт-Петербургских ведомостях", в "Комсомольской правде", в "Невских новостях", на сайте Piter.tv и в других изданиях.

Впечатления у коллег были разные, у кого-то вакцинация прошла легко и почти незаметно, а кому-то пришлось день-два пролежать с высокой температурой. Некоторых коллег тянуло в сон, у кого-то чесались руки и горели щеки. Но в сумме, насколько я знаю, все прошло без серьезных осложнений, и это, наверное, подбодрило других наших коллег - в нам в петербургское отделение Союза журналистов России пришли еще десятки заявок на вакцинацию, некоторые коллеги обращались и напрямую в Комздрав – заключил Шерих.

Фото: Piter.tv