К концу 2019 года Северная верфь начнет строительство кораблей на новом эллипсе

Северная верфь проводит завершающие работы на новом эллипсе.

На Северной верфи заканчивается строительство нового эллипса - места, которое предусмотрено для того, чтобы создавать крупногабаритные суда. Закончить возведение пространства рабочие планируют к лету 2019 года, а ближе к концу года начнется изготовление первого корабля.

О завершении возведения эллипса рассказал президент компании “Объединенной судостроительной корпорации” Алексей Рахманов. Сведения о технических характеристиках и сроках реализации объекта он предоставил учащимся Морского технического университета во время личной встречи. Петербуржец отметил, что благодаря модернизации Северная верфь сможет изготавливать как военные, так и гражданские суда. На что именно сотрудники организации будут делать упор пока что неизвестно. Однако, на платформе смогут создавать таких гигантов как танкеры и газовозы. Территория объекта будет достигать 250 метров в длину и 75 метров в ширину.

