Для жителей Киришского района построили новый ДК

В новом доме культуры будут проводиться спортивные и театральные мероприятия, выставки и другие мероприятия.

В среду, 29 декабря, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что в поселке Пчевжа Киришского района построили Межпоселенческий культурно-просветительский центр. Здание введут в эксплуатацию весной 2022 года.

В новом учреждении со зрительным залом на 150 мест смогут проводить не только спортивные и театральные мероприятия, но и различные выставки, танцевальные вечера и кинопоказы. Для репетиций и занятий в кружках также предусмотрели кабинеты, кроме того, будет работать библиотека.

ДК построили в рамках программы комплексного развития сельских территорий, на это ушло 121,5 млн рублей.

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