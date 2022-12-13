Новый ЖК построят на улице Тельмана

По словам бывшего главного архитектора Владимира Григорьева, в проекте не хватает зелёных зон и других пространств для общего пользования.

В Петербурге градостроительный совет обсудил планы по строительству жилого комплекса на улице Тельмана, 37. Об этом пишет "Деловой Петербург".

ООО "Пальмира" займется строительством 18-этажного жилого дома из нескольких корпусов. Архитектор Сергей Орешкин считает, что хотя здания замыкают перспективу проспекта, их расположение случайно. Не учитывается, что рядом расположена загрузочная площадка магазина, где работа может идти и ночью.

По словам бывшего главного архитектора Владимира Григорьева, в проекте не хватает зелёных зон и других пространств для общего пользования. Он добавил, что забыто такое понятие, как социальная ответственность архитектора. В результате в этих корпусах будут жить "дети подземелья". По всей вероятности, теперь проект отправят на доработку.

Фото: Piter.tv

