Новые станции Фрунзенского радиуса откроются в мае 2018 года

Фиолетовая ветка петербургского метро "пополнится" новыми станциями к концу мая.

Как сообщает вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, новые станции Фрунзенской ветки метрополитена откроются уже к маю 2018 года. Конкретно строительные работы завершатся на “Дунайской”, “Проспекте Славы”, “Шушарах” и “Южное”. Временно данный участок будет использоваться как технический. По нему поезда будут уходить в новое депо. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В ближайшее время станет известна точная дата начала функционирования новой линии. Пока что известен только "звпуск депо "Южное". Этопроизойдет 27 мая. Отметим также, что подрядчик ОАО “Метрострой” получит деньги на достройку станций в размере 4,5 миллиардов рублей.