Новые ПДД вступили в силу: кто кому уступает при движении по кругу?

Сегодня, 8 ноября, в Россию вступили в силу поправки правительства к правилам дорожного движения. Что изменилось в ПДД в октябре-ноябре 2017 года рассказывает Piter.TV. Ключевым новшеством стали новые правила проезда перекрестков с движением по кругу.

Сегодня, 8 ноября, социальные сети и ленты СМИ наполнили новости о новых правилах дорожного движения, которые вступили в силу несколько часов назад. Это вызвало переполох среди многих водителей, которые ничего не слышали об изменениях в ПДД. Спешим вас успокоить - речь идет о всего лишь одном крупном изменении. Неделю назад его внес в правила дорожного движения РФ премьер-министр Дмитрий Медведев. Нововведение касается порядка проезда перекрестков с круговым движением. Говоря проще - правил движения "по кругу".

Изменения в ПДД 2017: новые правила проезда перекрестков с круговым движением

Знаки "круговое движение" появились в России на всех круглых перекрестках несколько лет назад. Некоторое время ГИБДД и правительство не могли определиться, кто и кому должен уступать во время движения на таких сложных объектах. Следствием этой неразберихи стали регулярные ДТП на кольцах во всех регионах страны.

Год от года правила менялись в сторону предоставления приоритета автомобилям, находящимся на кольце во время движения. Однако до сих пор во многих городах можно было встретить "круговые перекрестки" со знаком "главная дорога" у заезжающих на кольцо. Но все изменилось осенью этого года.

В конце октября правительство РФ приняло две поправки в официальные ПДД. Одна из них касалась непопулярной в России "вафельной разметки", а вторая устанавливала полный приоритет движения "по кольцу" транспортных средств, въехавших на него. Впрочем, в силу эти новшества вступили только сейчас.

Новые ПДД: кто кому уступает дорогу на кольце?

Теперь на перекрестках с круговым движением в любой ситуации приоритетом обладают автомобили, находящиеся на круге. Говоря простым языком, любой водитель, подъезжающий к "кольцу", должен уступить дорогу всем автомобилям, которые движутся по кругу.

Впрочем, жителям нашей страны всегда нужно помнить о безопасности. Ведь наверняка многие автолюбители прослушают эту новость и не узнают о ней в ближайшие недели. Так что рисковать не стоит - лучше пока что двигаться по круговым перекресткам на умеренной скорости, постоянно проверяя наличие угрозы справа и слева.

Видео: Denis Zed, YouTube

Фото: ktonaavto.ru