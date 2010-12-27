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С 7 октября в Петербурге в силу вступят новые ограничения движения
Сегодня, 13:21
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nadiputintseva
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С 7 октября в Петербурге в силу вступят новые ограничения движения

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В нескольких районах города перекроют улицы.

С изменениями в маршруте столкнутся жители Красносельского района Петербурга, так как с 11 по 18 декабря перекроют 2-Комсомольскую от проспекта Ветеранов до проспекта Народного ополчения. На закрытом участке будут осуществляться работы по прокладке тепловой сети.

В Красногвардейском районе с 8 по 21 декабря также будут реконструировать газопровод на Камышинской улице, в связи с этим дорога будет закрыта.

Делать газопровод будут с 8 по 13 декабря в поселке Александровская. Работы будут осуществляться  на  участке шоссе от Окружной улицы до улицы Третьей Пятилетки на Волхонском шоссе.

8 декабря с 21: 00 по 6:00 11 декабря также в связи с прокладкой газопровода будет закрыто движение на перекресте Школьной улицы и Октябрьского бульвара. 

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Категории: Новости СПб

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