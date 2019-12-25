Для жителей Сертолово закупили 18 новых автобусов

С 2017 года автотранспортные предприятия Ленобласти приобрели в лизинг 77 низкопольных и полунизкопольных автобусов при государственной поддержке.

В четверг, 30 декабря, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что 18 современных низкопольных автобусов отправились в Сертолово.

Автобусы купили при поддержке бюджета Ленобласти. Так, администрация региона предоставляет компаниям-перевозчикам 95% первого лизингового взноса на приобретение автобусов. Обновление подвижного состава идет постоянно. Так, сегодня 18 автобусов отправятся в Сертолово.

В бюджете на следующий год заложено 130 млн рублей автобусы для транспортных компаний и 70 млн рублей – на автобусы на газомоторном топливе.

Все автобусы имеют расширенный входной портал задних двойных дверей, накопительную площадку с низким уровнем пола и креплением для инвалидной коляски, а также выдвигающуюся аппарель. Кроме того, они оборудованы датчиками учета пассажиропотока, видеорегистраторами, оснащены платежными модулями для оплаты и банковскими карточками, и наличными, и с помощью единого социального проездного билета. В дополнение к стандартному блоку системы ЭРА ГЛОНАСС, все автобусы укомплектованы навигационными модулями, позволяющими службе линейного контроля предприятия в режиме реального времени вести наблюдение за каждой единицей транспортных средств и работой водителя.

Фото: Piter.tv