Новая клиника в Приморском районе будет принимать беременных женщин, больных коронавирусом

С открытием клиники город получил 150 высокооплачиваемых рабочих мест.

В Петербурге состоялось открытие многофункционального клинического госпиталя "Мать и дитя" в Приморском районе, сообщили в Смольном.

Беременные и малыши получат высококвалифицированную помощь. Также врачи будут принимать коронавирусные больные. Кроме того, клиника дала городу 150 высокооплачиваемых рабочих мест. Губернатор подчеркнул, что сегодня от частных инвесторов поступают заявки на строительство медицинских учреждений.

На первом этапе новый госпиталь будет принимать только больных коронавирусом, а когда пандемия пойдет на спад, медицинский центр будет оказывать услуги в области акушерства, гинекологии и репродуктологии. Глава города подчеркнул, что в новой клинике можно будет лечиться по полису ОМС в рамках квот, выделенных Министерством здравоохранения РФ.

Центр оснащен уникальным оборудованием, в том числе мобильный реанимационный комплекс для транспортировки новорожденных.

Предполагается, что в госпитале будут проводить около 2500 родов и 1200 циклов ЭКО в год.

Фото: Смольный