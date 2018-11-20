Новая игра по вселенной “Metro 2033” стартовала в Петербурге

В начале февраля в Петербурге состоялся дебют новой постапокалиптической игры по мотивам Дмитрия Глуховского.

На этот раз поклонники вселенной встретились в подземном петербургском бункере. Здесь прошла ролевая фаертаг (firetag) игра по тематике знаменитого постапокалиптического романа.

В книге "Metro 2033" показана жизнь в стране после ядерной войны. Из-за радиации люди вынуждены спуститься в московскую подземку и сражаться за свою жизнь не только с другими станциями, но и с монстрами. Роман уже неоднократно перевоплощался в шутеры от первого лица - в мультиплатформенные игры. На этот раз поклонники серии решили встретиться в реальности, не дожидаясь выхода третьей версии компьютерных приключений. .

Фаертаг - это новый вид тактических игр. За основу берется охолощенное оружие, интегрируется туда электроника. Совместно с выстрелом посылается импульс лазерный, который и поражает оборудование. За счет того, что используется бывшее боевое оружие - достигается максимальные реализм и эффект присутствия. Алексей Колесников - организатор игры, старший инструктор клуба "Шквал"

Каждому игроку перед игрой выдали каску, наушники, жилет с формой, автомат или пулемет на выбор. К этому списку добавился реквизит для антуража - противогазы и паспорт Гражданина Метро.

Несмотря на то, что шум от оружия был как на самом настоящем поле боя, а сама игра выглядела очень реалистично - организаторы уверяют, что это одна из самых безопасных битв.

Мы разработали свой ДТК - дульный тормоз-компенсатор собственного производства, который интегрирован в комплект фаертага, это своего рода набалдашник, который не позволяет пороховым газам выходить фронтально, а лишь рассеивает их вбок, поэтому игра максимально безопасна.

Сам сюжет и количество фракций не раскрывались до самого старта. Игроки не знали, что же их ждет за дверьми бункера.

Игра раскинулась в 13 подземных отсеках (4000 квадратных метров). Помимо другой команды, каждого игрока за углом мог поджидать монстр или растяжка с гранатой, которая оказывала весьма неприятный световой и шумовой эффект.

Иногда командам приходилось передвигаться в кромешной тьме, используя лишь один фонарик на всех. По словам организаторов, главной миссией было не победить соперников, а остаться в живых.

Мы старались внедрить ролевой сюжет и инструкторы, которые были закреплены за группами, они отслеживали выполнение этого ролевого сюжета. Это длилось до второй фазы игры. В ней уже игроки могли вволю отстреляться без ролевого сюжета, нужно соблюдать эту тонкую грань.

В игре действовали 4 главных международных правила - обращаться с оружием нужно, будто оно всегда заряжено; не болтать автоматом влево и вправо, это не игрушка; не держать палец на спусковом крючке во имя безопасности и этикета; всегда быть уверенным, куда стреляешь.

Уже 15 февраля состоится выход третьей компьютерной мультиплатформенной игры по этой вселенной - Metro Exodus (Метро: Исход), что с нетерпением ожидают все поклонники творчества Дмитрия Глуховского.

Видео и фото: Piter.TV