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Эксперт: предложение Минтруда по пособиям для ребенка неактуально
Сегодня, 22:40
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nadezhda_sib

Эксперт: предложение Минтруда по пособиям для ребенка неактуально

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Родители не будут получать пособие на ребенка в случае, если они работают полный рабочий день.

Минтруд планирует изменить условия выплат пособий по уходу за ребенком. В ведомстве заявили о том, что средства должен получать тот, кто ухаживает за ребенком. Нововведения прокомментировал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов "Экономике сегодня"

В Минтруде уже подготовили проект поправок в закон о социальном страховании, в нем говорится о том, что получать денежные средства будет тот, кто непосредственно уделяет внимание ребенку до полутора лет. Если опекун работает на условиях неполного рабочего времени и за ребенком будет ухаживать кто-то другой, то право на пособие прекратится. 

Александр Сафонов считает, что поправки несправедливы, ведь они не учитывают причину, по которой мама ищет варианты подработки в период выплаты пособия. 

"Как правило, она это делает не от хорошей жизни, а потому, что денег семье не хватает даже с учетом пособия. Часто в таких семьях есть пожилые люди, бабушки и дедушки малыша, которые без проблем могут посидеть с ребенком, пока мать несколько часов в день работает. Часто в этих семьях нет отца",

- заметил специалист по социальным вопросам. 

Сафонов указал на то, что размер пособия не так велик, поэтому матери приходится искать дополнительные источники заработка. "На мой взгляд, предложение Минтруда в сегодняшней ситуации не актуально", - сказал мужчина. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России с 2020 года размер детских пособий увеличится на 7%

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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