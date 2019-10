Минтруд изменит условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Теперь родители смогут подрабатывать либо на дому, либо неполный рабочий день.

Минтруд подготовил правки в закон о социальном страховании и детских пособиях. Теперь получать выплаты смогут только те, кто действительно ухаживает за малышом до 1,5 года. В ведомстве пояснили, что россиянин должен уделять заботе о ребенку достаточно времени, даже если он при этом работает неполный рабочий день.

По мнению чиновников, даже небольшая подработка со стороны молодых родителей является существенной проблемой. Из-за этого значительная часть времени уходит на трудовую деятельность. Однако деньги все же предоставят, если родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, подрабатывает на дому.

В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается комментируют в министерстве

Если уход осуществляется другим лицом, то ежемесячное пособие прекращает действовать.

