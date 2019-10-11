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Сегодня, 10:15
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lesjasap
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Минтруд изменит условия выплаты пособия по уходу за ребенком

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Теперь родители смогут подрабатывать либо на дому, либо неполный рабочий день.

Минтруд подготовил правки в закон о социальном страховании и детских пособиях. Теперь получать выплаты смогут только те, кто действительно ухаживает за малышом до 1,5 года. В ведомстве пояснили, что россиянин должен уделять заботе о ребенку достаточно времени, даже если он при этом работает неполный рабочий день. 

По мнению чиновников, даже небольшая подработка со стороны молодых родителей является существенной проблемой. Из-за этого значительная часть времени уходит на трудовую деятельность. Однако деньги все же предоставят, если родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, подрабатывает на дому.

В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается

комментируют в министерстве

Если  уход осуществляется другим лицом, то ежемесячное пособие прекращает действовать. 

Ранее Piter.tv писал о том, что прожиточный минимум в России хотят снизить.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/JennRose, How To Make Money As A Kid

Теги: минтруд, пособие за ребенком
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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Аноним
Сегодня 10:26

Можно подумать "от хорошей жизни" мамочки с грудничками подрабатывают, особенно если это одинокая мама

 

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