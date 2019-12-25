СМИ: норвежский военный корабль KV Svalbard вторгся в воды Северного морского пути

Журналисты заявили, что ледокол с 15 октября находится в экономической зоне РФ.

Норвежский военный корабль KV Svalbard вторгся в воды Северного морского пути Об этом рассказали журналисты Telegram-канала "Оперативная линия" со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов. Согласно полученным сведениям, иностранный корабль находится в экономической зоне РФ. По предварительным сведениям, судно является ледоколом местных ВМС. Заход в российские воды может осуществляться без согласования с Москвой.

С 15 октября военный ледокол с 55 офицерами и учёными на борту, представляющими проект Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment" (CAATEX), проводит турне в исключительной экономической зоне России по одной из трасс Северного морского пути без всяких на то разрешений и уведомлений Telegram-канал "Оперативная линия"

Норвежский корабль прошел в непосредственной близости к базе Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Сейчас он направляется к Северной земле. Экипаж держит курс вдоль ледовой кромки в море Бофорта. Там норвежцы хотят восстановить три специализированные установки для мониторинга гидрометеоусловий американского арктического сектора.

США рассчитывают разместить свои АПЛ на подземной базе в Норвегии.

Фото: Pixabay.com, Telegram-канал "Оперативная линия"