Непогода нарушила электроснабжение в нескольких районах города.

Ночной ливень затопил дороги в Улан-Удэ. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на бурятского политика Игоря Шутенкова. Активист поделился информацией о ситуации в регионе через собственный Instagram-аккаунт. Шутенков пояснил, что после выпавших осадков оказались затоплены дороги. Властям пришлось сформировать оперативный штаб по ликвидации последствий стихии.

Сегодня ночью выпала почти половина месячной нормы осадков. Сложная ситуация в Советском и Октябрьском районах. С 01:00 ночи идет усиленная работа по откачке воды Игорь Шутенков, мэр Улан-Удэ

Пресс-служба бурятского филиала "Россети Сибирь" сообщили, что дождь подтопил четыре подстанции, которые располагаются в Октябрьском и Железнодорожном городских районах. Электричество было временно отключено на улицах Краснофлотская, Шумяцкого, Жердева, Октябрьская.

МЧС объявило в Ленобласти штормовое предупреждение 13 июля.

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