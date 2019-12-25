Ночной ливень затопил дороги в Улан-Удэ. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на бурятского политика Игоря Шутенкова. Активист поделился информацией о ситуации в регионе через собственный Instagram-аккаунт. Шутенков пояснил, что после выпавших осадков оказались затоплены дороги. Властям пришлось сформировать оперативный штаб по ликвидации последствий стихии.
Сегодня ночью выпала почти половина месячной нормы осадков. Сложная ситуация в Советском и Октябрьском районах. С 01:00 ночи идет усиленная работа по откачке воды
Игорь Шутенков, мэр Улан-Удэ
Пресс-служба бурятского филиала "Россети Сибирь" сообщили, что дождь подтопил четыре подстанции, которые располагаются в Октябрьском и Железнодорожном городских районах. Электричество было временно отключено на улицах Краснофлотская, Шумяцкого, Жердева, Октябрьская.
МЧС объявило в Ленобласти штормовое предупреждение 13 июля.
Фото: Pixabay.com
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