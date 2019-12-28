У таксиста из Кудрово клиенты отобрали смартфон и деньги

Ущерб пострадавший оценил примерно в 16 тысяч рублей.

Иностранца-бомбилу из Всеволожского района Ленобласти ограбили клиенты в Петербурге. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах.

В полицию Калининского района 17 февраля обратился 26-летний гражданин Казахстана, который живет в Кудрово и работает таксистом. Он рассказал, что в его автомобиль "Фольксваген Поло" у здания Следкома по Ленобласти на Торжковской сели трое мужчин. Клиенты попросили отвезти их к станции метро "Площадь Ленина". В конце пути пассажиры отказались оплачивать поездку, отобрали у водителя деньги и смартфон. Ущерб пострадавший оценил примерно в 16 тысяч рублей.

Пострадавший отметил, что во всех злоумышленниках можно легко было признать уроженцев северо-кавказских республик.

Ранее после ухода сантехников у пенсионерки из Петербурга пропали деньги.

Фото: Piter.TV