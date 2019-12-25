После ухода сантехников у пенсионерки из Петербурга пропали деньги

У женщины украли 129 000 рублей.

В субботу, 15 февраля, стало известно что в ГУ МВД России проверяют заявление 77-летней пенсионерки. Женщина рассказала полиции, что ее обокрали.

В четверг, в одну из квартир по проспекту Раевского заглянули двое сантехников. После их ухода хозяйка дома обнаружила, что у нее пропали 129 000 рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, по статье "кража". На данный момент проводится расследование.

Ранее сы писали, что напуганную деноминацией пожилую петербурженку обманули на миллион рублей.

Фото: pexels