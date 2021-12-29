В МИД Франции объяснили ограничения непростой эпидемиологической ситуацией в стране.

Ночные клубы во Франции будут закрыты до конца января из-за ковида. Такое заявление в эфире местной радиостанции France Inter сделал государственный секретарь при внешнеполитическом ведомстве Жан-Батист Лемуан. Специалист ответил на вопрос ведущей о том, откроются ли дискотеки с 6 января 2022 года. Ранее власти давали такое обещание. Сейчас глава правительства предупредил граждан о запрете на работу данных учреждений до конца января следующего года. Это связано с резким всплеском заболеваемости COVID-19 по стране.

К сожалению, нет. С 3 января, как анонсировал премьер-министр для других секторов, ночные клубы будут закрыты на три недели. Жан-Батист Лемуан, госсекретарь МИД Франции

В МИД Франции подчеркнули, что коронавирусная инфекция продолжает распространяться, темпы заражения новых пациентов ускоряются. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Париж считает нужным подстраивать профилактические санитарные меры. Экономический сектор государства получает финансовую поддержку с начала декабря.

Эксперты оценили предложение немецкого политика запретить российских чиновникам "закупаться" в Париже.

Видео: Twitter/France Inter