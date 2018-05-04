Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 9:45
0
MShaffter
116
Код вставки плеера

Ночью в Москве в автопарке сгорели 15 автобусов

0
 
 

Очевидец снял на видео пожар в автобусном парке в Новой Москве.

Сегодня ночью, 4 мая, на Юго-Западе Москвы произошел крупный пожар в автобусном парке.

В 1 час 58 минут в оперативную дежурную смену смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: ул.Типографская д.8. Загорелись автобусы в автопарке. Пожар полыхал на площади 300 квадратных метров. Пожарные смогли полностью локализовать огонь в 2 часа 45 минут. А в 3 ночи пожар был ликвидирован. 

В результате возгорания полностью сгорели 15 автобусов, и два частично повреждены огнем. Выясняются обстоятельства и причины пожара. Пострадавших нет.

Видео: YouTube/ Андрей Кулаков

Теги: видео момента , видео пожара , москва , сгорели автобусы
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5