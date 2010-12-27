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Ночью Финляндский вокзал был "заминирован" пьяным петербуржцем
Сегодня, 9:18
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lesjasap
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Ночью Финляндский вокзал был "заминирован" пьяным петербуржцем

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сумел "заминировать" вокзал в Петербурге.

Ночью 8 ноября 53-летний петербуржец решил подшутить над сотрудниками правоохранительных органов и “заминировать” Финляндский вокзал. Сотрудники полиции юмора не поняли и задержали “террориста”.
 
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда позвонил диспетчеру с сообщением о “бомбе”. Известно, что он набирал номер со своего домашнего телефона. Оперативники сразу же выехали по адресу, по которому проживает звонивший. 
 
Эвакуация не проводилась в связи с тем, что  на момент звонка вокзал был закрыт. Сотрудники осмотрели транспортный узел и прилегающую территорию объекта. В отношении звонившего составлен административный протокол за мелкое хулиганство. На данный момент мужчину уже отпустили. 
Теги: минирование , финляндский вокзал , шутник
Категории: Новости СПб

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