Нижний Новгород: Мать зарезала насмерть 2-летнего сынишку

Появились подробности жуткой истории, которая всколыхнула Нижний Новгород.

Чудовищное убийство произошло 10 декабря в Нижнем Новгороде.

В одной из жилых квартир Нижегородского района 35-летняя женщина нанесла множественные удары ножом по своему 2-летнему ребенку. От полученных травм малыш скончался на месте. Женщина нанесла и себе два удара в живот, но раны оказались не серьезные. Отец мальчика вызвал "скорую" и полицию. По подозрению в убийстве женщину задержали.

Сейчас решается вопрос о направлении подозреваемой в областную психиатрическую больницу с целью установления ее вменяемости. Расследование уголовного дела продолжается.

По сообщениям в СМИ, семья считалась благополучной, и ничто не предвещало трагедии. Но пару недель назад у женщины помутился рассудок, она считала, что у нее хотят отнять сына. Женщина кричала и бегала по квартире с топором.

Видео: СУ СК России по Нижегородской области