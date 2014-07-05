В Нижне-Свирском заповеднике засняли первых детенышей садовой сони

Молодые зверьки, появившиеся на острове Большой Тютерс, активно осваивают окружающий мир.

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника зафиксировали появление детенышей садовой сони на острове Большой Тютерс в Финском заливе. Как сообщается в материалах проекта "Садовая соня: жизнь на "острове смерти", первые молодые особи были замечены в начале июня — в северной части ареала у сонь за сезон появляется только один выводок из 2-4 детенышей.

Хотя и взрослые особи довольно забавны, но молодёжь выглядит ещё "чуднее" — очень похожи на тушканчиков. Пресс-служба Нижне-Свирского заповедника

Детеныши рождаются беспомощными и проводят первые недели жизни в теплом гнезде под опекой родителей, после чего постепенно начинают исследовать окружающий мир.

Проект реализуется при поддержке Фонда защитников природы. Садовые сони проводят в спячке более полугода, а за оставшееся время успевают найти пару и вырастить потомство. Как отмечают специалисты, молодые зверьки быстро развиваются и уже к августу становятся практически неотличимы от взрослых особей, если не считать их "наивных глаз".

Видео: Telegram / Нижне-Свирский заповедник