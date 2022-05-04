Нижегородские полицейские изъяли более 4,5 кг наркотиков, подготовленных для сбыта в Татарстане

Задержанный объяснил полицейским, что приобрел наркотики в Москве через закладки.

В Нижнегородской области полицейские изъяли более 4,5 кг наркотиков, подготовленных для сбыта в Татарстане. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

На 348-км трассы М7 "Волга" в Володарском районе был задержан 24-летний житель Башкортостан. Во время осмотра иномарки, за рулем которой находился задержанный, в багажном отделении и обшивке заднего пассажирского кресла обнаружили пять свертков с неизвестным веществом. Эксперты установили, что в пакетах находился мефедрон.

Задержанный объяснил полицейским, что приобрел наркотики в Москве через закладки, чтобы потом сбыть ее бесконтактным способом в Татарстане. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Иркутске задержаны автоаферисты, обманывавших покупателей машин.

Видео: МВД МЕДИА