В Иркутске задержаны автоаферисты, обманывавших покупателей машин

Ирина Волк рассказала о задержании в регионах страны 23 человек из ОПГ.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции российских правоохранительных органов по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из Самары и Оренбурга пресекли противоправную деятельность автомобильных мошенников. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники разработали криминальную схему, направленную на хищение денежных средств граждан при покупке автомобилей. По версии следствия, клиентов обязывали приобрести машину по завышенной стоимости, при этом навязывая дополнительные услуги и невыгодные кредиты. Ирина Волк, пресс-секретарь полиции страны

Известно, что на территории Иркутской области сообщники открыли два автосалона. Более чем на 30 онлайн-ресурсах они разместили объявления о продаже транспортныых средств по низкой цене. Когда потенциальный покупатель приезжал в салон, то менеджеры предлагали ему подписать договор купли-продажи. Однако обязательным условием оказывался кредит с первоначальным взносом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. На текущий момент полиция задержала 23 подозреваемых. Трое из них отправлены под стражу, а еще 11 человек остаются под подпиской о невыезде, девять граждан получили обязательство о явке. Следователям удалось изъять у фигурантов расследования 55 машин и свыше двух миллионов рублей наличными.

Среди них предполагаемые организаторы, управляющие, кредитные специалисты, менеджеры, юристы, бухгалтеры и другие работники. Фигуранты, задержанные в других регионах, доставлены в Иркутск. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В Томской области полиция задержала юного жителя Северска за помощь аферистам в обмане 7 пенсионеров.

Фото и видео: МВД Медиа