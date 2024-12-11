Нижегородец напал на курьера и пытался отобрать чужой заказ с продуктами

Доставщик оказал сопротивление, но товар покупателей был испорчен.

Российские правоохранительные органы задержали мужчину, который напал на курьера по доставке еды. Злоумышленник пытался украсть чужой заказ. Преступление совершено на территории Нижнего Новгорода. Подробности расследования привели сотрудники пресс-службы регионального управления полиции через социальные сети. Известно, что в отделение МВД поступило сообщение о драке, произошедшей возле жилого дома на улице Бориса Панина. В конце декабря 2024 года в дневное время суток местный житель напал на 21-летнего юношу с термосумкой. Потерпевший оказал сопротивление, в результате чего продукты на сумму 1557 рублей были повреждены. Нападающий смог сбежать. По факту инцидента оперативники возбудили уголовное дело по статьям за грабеж и приготовление к преступлению и покушение на преступление. Позже была установлена личность подозреваемого.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости