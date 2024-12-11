Нижегородец напал на курьера и пытался отобрать чужой заказ с продуктами

Российские правоохранительные органы задержали мужчину, который напал на курьера по доставке еды. Злоумышленник пытался украсть чужой заказ. Преступление совершено на территории Нижнего Новгорода. Подробности расследования привели сотрудники пресс-службы регионального управления полиции через социальные сети. Известно, что в отделение МВД поступило сообщение о драке, произошедшей возле жилого дома на улице Бориса Панина. В конце декабря 2024 года в дневное время суток местный житель напал на 21-летнего юношу с термосумкой. Потерпевший оказал сопротивление, в результате чего продукты на сумму 1557 рублей были повреждены. Нападающий смог сбежать. По факту инцидента оперативники возбудили уголовное дело по статьям за грабеж и приготовление к преступлению и покушение на преступление. Позже была установлена личность подозреваемого.
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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