Николай Басков выпустит музыкальный альбом о Боге и духовности

На фестивале "Белые ночи" народный артист России рассказал нашему каналу о своей новой необычной программе духовных произведений.

Николай считает, что артисты много поют о любви и других жизненных ситуациях, но мало уделяют времени главному - нашей вере, поступкам, вопросами смысла жизни.



Моя новая программа - это семнадцать современных песен на тему Бога и духовности. Вместе с замечательной поэтессой Ириной Лебедевой и потрясающими молодыми композиторами такими как Алексей Романов, Сергей Ревтов, Тарас Демчук, Дмитрий Стройло, мы написали семнадцать песен где в первой части за четыре произведения будет прожита вся жизнь Христа от Рождества до Голгофы и воскресения. И еще тринадцать песен, которые заставят зрителя пораздумывать над жизнью. Все это будет в сопровождении хора и оркестра. Николай Басков



Николай обещал, что новый альбом появится в i Tunes в сентябре и отметил, что для него это была большая работа, над которой Басков трудился полтора года.



Я думаю, что для публики это станет новым открытием меня как артиста, который в предверии своего сорокадвухлетия по другому взглянул на жизнь. Николай Басков



Видео: Piter.TV



Михаил Половинчук, Александр Цыпулин