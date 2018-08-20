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Николай Басков выпустит музыкальный альбом о Боге и духовности

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На фестивале "Белые ночи" народный артист России рассказал нашему каналу о своей новой необычной программе духовных произведений.

Николай считает, что артисты много поют о любви и других жизненных ситуациях, но мало уделяют времени главному - нашей вере, поступкам, вопросами смысла жизни.


Моя новая программа - это семнадцать современных песен на тему Бога и духовности. Вместе с замечательной поэтессой Ириной Лебедевой и потрясающими молодыми композиторами такими как Алексей Романов, Сергей Ревтов, Тарас Демчук, Дмитрий Стройло, мы написали семнадцать песен где в первой части за четыре произведения будет прожита вся жизнь Христа от Рождества до Голгофы и воскресения. И еще тринадцать песен, которые заставят зрителя пораздумывать над жизнью. Все это будет в сопровождении хора и оркестра.

Николай Басков


Николай обещал, что новый альбом появится в i Tunes в сентябре и отметил, что для него это была большая работа, над которой Басков трудился полтора года.


Я думаю, что для публики это станет новым открытием меня как артиста, который в предверии своего сорокадвухлетия по другому взглянул на жизнь.

Николай Басков


Видео: Piter.TV 

Михаил Половинчук, Александр Цыпулин

Теги: белые ночи , николай басков
Категории: Новости СПб Новости России Культура Музыка

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