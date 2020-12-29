В комздраве Петербурга рассказали о том, что "стоят и ждут" поставок вакцины против COVID-19

Документов о поставке в полмиллиона доз представитель ведомства не видел.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана прокомментировал информацию о том, что в город должны прибыть 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По его словам, на бумаге таких договоренностей нет. Об этом он заявил в эфире "Эха Москвы в Петербурге".

На встречах с Минздравом обсуждается только примерный план поступления. Поставки препарата регулируются в зависимости от того, сколько человек болеет коронавирусом, и как часто возникают новые случаи.

По словам Сараны, в комздраве "стоят и ждут", чтобы получить следующую дозу, а если ее дают, то с радостью принимают и распространяют.

Накануне в Петербург поступили 20 тыс. доз вакцины "Спутник V". До конца января планируется получить еще 68 тыс. доз.

За сутки привили более 1,6 тысячи человек. Общее число тех, кто уже сделал прививку, составляет 17 тыс. человек.

Фото: Piter.TV