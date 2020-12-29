В Петербурге за сутки привили от коронавируса более 1,6 тысячи человек

Всего в городе осталось 25 667 комплектов доз вакцины.

В Северной столице за сутки привили от коронавируса более 1,6 тысячи горожан. Об этом сообщается в оперативной справке Комитета по Здравоохранению и Федерального регистра лиц больных коронавирусом.

Таким образом число вакцинированных петербуржцев достигло 17 025 тысяч. Полностью цикл вакцинации закончили лишь 1 099 горожан.

В настоящий момент, в городе осталось 25 667 комплектов доз вакцины.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выросло число госпитализаций и обращений к медикам при коронавирусе после праздников.

Фото: Piter.TV