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В Петербурге за сутки привили от коронавируса более 1,6 тысячи человек
Сегодня, 11:39
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В Петербурге за сутки привили от коронавируса более 1,6 тысячи человек

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Всего в городе осталось 25 667 комплектов доз вакцины.

В Северной столице за сутки привили от коронавируса более 1,6 тысячи горожан. Об этом сообщается в оперативной справке Комитета по Здравоохранению и Федерального регистра лиц больных коронавирусом. 

Таким образом число вакцинированных петербуржцев достигло 17 025 тысяч. Полностью цикл вакцинации закончили лишь 1 099 горожан.

В настоящий момент, в городе осталось 25 667 комплектов доз вакцины.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выросло число госпитализаций и обращений к медикам при коронавирусе после праздников.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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