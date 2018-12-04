Главную роль в кинокомиксе вновь исполнит Бри Ларсон.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что Ниа ДаКоста станет новым режиссёром фильма "Капитан Марвел 2". Об этом сообщило издание Deadline.

Стоит отметить, что официально Disney и Marvel Studios пока не подтвердили, что именно этот режиссер займется новой частью "Капитан Марвел". Ранее ДаКоста работала над проектом перезапуска ужастика "Кэндимен".

Сценарий к сиквелу "Капитана Марвел" напишет Меган Макдоннелл, а главную роль вновь исполнит Бри Ларсон.

Ранее мы сообщали о том, что "Шоу Рена и Стимпи" спустя 25 лет возвращается на экраны.

Видео:Marvel/YT