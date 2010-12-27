Ни дня без эвакуаций: в Петербурге снова отправились на выход районные суды и школы

В город пришел 19-й день "минирований".

Анонимные минеры, с 28 ноября досаждающие Петербургу эвакуациями судов, школ, вузов, торговых центров и медицинских учреждений, снова "вышли на работу" 24 декабря. О вынужденном перерыве в работе ряда районных судов заявили в объединенной пресс-службе судов города. данному моменту практически все учреждения уже вернулись к работе, но второй раз отправился на выход Сестрорецкий районный суд и Мировые судьи Петроградского района.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в 19-й день минирований анонимы "захватили" мосты, однако не сообщили, какие. Не повезло сегодня также Пулково и ряду школ – учеников выводили на улицу, прервав занятия.

Напомним, что вчера минеры начали диалог с городом. Анонимы спросили, какие убытки терпит Петербург из-за частых эвакуаций.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте