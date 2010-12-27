В Петербурге рабочая неделя началась с массовых эвакуаций. Анонимный минер "прервал молчание"

Злоумышленник поинтересовался у пресс-службы судов, какие убытки они понесли из-за частых эвакуаций.

В понедельник, 23 декабря, рабочую неделю в городе на Неве вновь открыла волна массовых эвакуаций. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

В суды вновь пришли письма от злоумышленника, который намерен взорвать здания, если ему не заплатят биткоинами. В этот раз анонимный минер решил прервать молчание.

"У вас там кто-нибудь считает размер убытков от эвакуации в двух столицах превысил 120 биткоинов или ещё нет?..." —пишет злоумышленник.

После "любитель биткоинов" эвакуировал в Петербурге сразу 6 роддомов и 22 детских сада. Свою работу также прервали Колпинский районный суд, Сестрорецкий районный суд, Ленинский районный суд, Октябрьский районный суд, Красногвардейский районный суд и Петроградский районный суд. Кроме того, минеру чем-то не понравились супермаркеты "Магнит", их он тоже "заминировал".

Напомним, что эти эвакуации в Петербурге уже побили рекорд. Город эвакуируют уже 18-й день. Аналогичная ситуация в Москве.

Ранее мы сообщали о том, что саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге.

Фото:объединенная пресс-служба судов