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Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
Сегодня, 6:34
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lesjasap

Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге

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Северная столица России примет делегатов из пяти стран.

Петербург примет следующий саммит БРИКС. Об этом сообщили "РИА Новости". Встреча лидеров стран-участников состоится в июле 2020 года. По словам заместителя главы МИДа России Сергея Рябкова, рассчитывать на данное мероприятие можно в 20-ых числах второго летнего месяца. 

Встреча лидеров пройдет в третьей декаде июля в Санкт-Петербурге

прокомментировал дипломат

Напомним, что что участие в БРИКС принимают пять государств. В список входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД России заявили об отсутствии желания присоединяться к G7.

Фото: Piter.tv
 

Теги: брикс, саммит
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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