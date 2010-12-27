Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге

Петербург примет следующий саммит БРИКС. Об этом сообщили "РИА Новости". Встреча лидеров стран-участников состоится в июле 2020 года. По словам заместителя главы МИДа России Сергея Рябкова, рассчитывать на данное мероприятие можно в 20-ых числах второго летнего месяца.
Встреча лидеров пройдет в третьей декаде июля в Санкт-Петербурге
прокомментировал дипломат
Напомним, что что участие в БРИКС принимают пять государств. В список входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.
Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД России заявили об отсутствии желания присоединяться к G7.
Фото: Piter.tv
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