Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге

Северная столица России примет делегатов из пяти стран.

Петербург примет следующий саммит БРИКС. Об этом сообщили "РИА Новости". Встреча лидеров стран-участников состоится в июле 2020 года. По словам заместителя главы МИДа России Сергея Рябкова, рассчитывать на данное мероприятие можно в 20-ых числах второго летнего месяца.

Встреча лидеров пройдет в третьей декаде июля в Санкт-Петербурге прокомментировал дипломат

Напомним, что что участие в БРИКС принимают пять государств. В список входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД России заявили об отсутствии желания присоединяться к G7.

Фото: Piter.tv

