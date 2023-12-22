Невзоров* с 2023 года не может продать пентхаус за 45,5 млн рублей в Петербурге

По словам риэлторов, покупатели "не приобретают апартаменты, думая, что их изымут по решению суда".

Пентхаус Александра Невзорова* за 45,5 млн рублей не могут продать в Петербурге с прошлого года. Об этом 28 мая пишет tg-канал "Mash на Мойке".

По словам риэлторов, покупатели "не приобретают апартаменты, думая, что их изымут по решению суда". В двухэтажной квартире, площадь которой составляет 177 "квадратов", Невзоров* работал. При этом он там не жил, а использовал в качестве студии.

В 2019 году Невзоров* переоформил пентхаус на свою супругу, в 2023-м – на тещу, 75-летнюю блокадницу. Желающих купить его пока нет.

Напомним, на данный момент Октябрьский районный суд Петербурга рассматривает административное исковое заявление прокурора города к Невзорову* и его супруге. Иск подали в защиту интересов РФ и неопределенного круга лиц.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

* Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.