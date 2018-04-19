Невзоров, Маринович, Манн: В Петербурге прошла бизнес-конференция DIGITALE

В Петербурге прошла 10-я бизнес-конференция DIGITALE. В этом году концепция конференции - "Мастерство".

Новая концепция Digitale — "Мастерство". Организаторы собрали в одном месте лучших в своем ремесле. В конференции приняли участие: известный футболист Александр Кержаков, советник Первого канала, журналист Александр Невзоров, Известный маркетёр Игорь Манн, известный бизнес-коуч Владимир Маринович и другие.

Мероприятие длилось 2 дня, За это время прошло 40 выступлений в 4 параллельных потока: маркетинг, менеджмент, предпринимательство и личная эффективность.

На Digitale приехало 1500 человек. Каждый, кто хочет стать мастером своего дела.

Организаторы обещают, что следующая, 11-я конференция - будет еще масштабнее.

Вера Иптышева, Дарья Молчанова, Глеб Лялин