Конференция Digitale: Хакамада рассказала про счастье

В Петербурге прошла конференция Digitale

В Петербурге прошла конференция Digitale. В отеле CROWNE PLAZA AIRPORT собрались представители бизнес-сообщества.

В этом году конференция прошла в одиннадцатый раз и была посвящена теме "счастье".

На конференции работало четыре потока: маркетинг, менеджмент, предпринимательство, личная эффективность.

Счастье – это вообще важная тема. Я сейчас уже получил какую-то обратную связь от гостей, от спикеров. Вроде говорят, что это отзывается, потому что, что там, работать ради денег, это же не очень большой смысл, вот. И наша конференция посвящена тому, как делать клиентов счастливыми, вот. Мы говорим о том, что команда счастливых людей может делать клиентов счастливыми или важно быть самому счастливым, чтобы ставить большие цели и круто к ним двигаться и наслаждаться всем этим.

СЕРГЕЙ ПРУСС, CEO SERENITY и DIGITALE

Крупные представители сферы бизнеса рассказали: почему счастье - цель жизни.

Команда счастья – это, прежде всего, та команда, которая делает тебя счастливым. Это команда людей, которые вовлечены в твой бизнес, команда людей, которые вовлечены в твои цели, которые сами вырабатывают решения и которые к тебе приходят только ради того, чтобы согласовать ресурсы для реализации этого решения. И это настоящая команда счастья. Потому что у людей есть право, у каждого, быть счастливыми по-своему. У каждого человека есть своё рецепт счастья. Но работа, бизнес, это то место, где мы встречаемся все на 5, 10, на 20 часов, порой и так бывает, особенно в периоды авралов, и это стоит того, чтобы вас окружали только счастливые люди, чтобы вас окружали только те люди, которые сами счастливы в своём проекте, в проекте под названием "Я". Поэтому для меня команда счастливых людей, это команда людей, которые делают себя счастливее. Спасибо за приглашение.

ВЛАДИМИР МАРИНОВИЧ, ex-CEO Gett,ЭКСПЕРТ ПО КОМАНДЕ И ПРАКТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА



Яркой финальной точкой мероприятия стало выступление Ирины Хакамады. Бизнес-тренер рассказала - как добиться счастья в работе и в жизни. В этом году мероприятие посетили около 1500 человек.

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