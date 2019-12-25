На Невском проспекте появятся 13 работ петербургских скульпторов

Выставка продлится до 14 января.

На Невском проспекте откроется выставка "Сквозь проспект". В импровизированной галерее будут представлены новые работы петербургских скульпторов, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Большинство работ были выполнены специально для уличной экспозиции. Всего горожане и гости города увидят 13 объектов, они будут появляться постепенно. Первую разместят уже сегодня вечером, 8 декабря, у дома №35. Остальные будут появляться в течение недели.

Выставка под открытым небом продлится до 14 января. Скульптуры поместят в специальные прозрачные тумбы.

Выставка – некоммерческий художественный проект. Его организаторами являются комитетом по градостроительству и архитектуре и Городской центр рекламы и праздничного оформления при содействии компании RusOutdoor и группы инициативных скульпторов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге на "Ленфильме" откроют "Кинотеатр Гуэрра".

Фото: Piter.TV