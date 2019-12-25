Неудачливый угонщик с третьей попытки сел в чужой автомобиль и попал на нем в ДТП

Полиция поймала мужчину по горячим следам.

В четверг, 28 января, в полицию обратилась 26-летний петербуржец, лишившегося своей "Тойоты" прямо с автомойки на Пражской улице. Как стало известно Piter.TV, машина стоимостью 350 тысяч рублей пропала в ночи, а около четырех часов утра была найдена на проезжей части Софийской улицы помятой, наехавшей на препятствие.

Полиция по горячим следам задержала на улице Белы Куна подозреваемого в угоне авто. Им оказался неработающий 30-летний петербуржец. Как выяснилось, прежде чем укатить на чужой "Тойоте", мужчина пытался похитить "Пежо", принадлежащий местной пенсионерке, и "ГАЗель" жителя Псковской области, однако автомобили злоумышленнику не поддались. Обе машины стояли у дома №26 по улице Белы Куна

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела. Похищенную "Тойоту" вернули хозяину. Угонщика, ранее судимого за грабеж, поместили в изолятор

Ранее мы рассказывали, как вор вынес всю бытовую технику из квартиры пенсионерки на Будапештской.

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