Нетрезвый владелец "Кадиллака" устроил гонки в поселке Песочный

Лихач чуть не сбил с ног инспектора ГИБДД.

В четверг, 2 июня, в поселке Песочный Курортного района произошло ДТП с участием пьяного владельца автомобиля "Кадиллак". Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".



Нарушитель правил дорожного движения устал стоять в пробке и решил сократить время в пути, переместившись на встречную полосу. Далее на пути нетрезвого водителя возник переезд и сотрудник ГИБДД, но машина проигнорировала оба препятствия, чуть не сбив с ног инспектора. После опасных маневров, за иномаркой устроили погоню. За это время лихач успел столкнуться с автомобилем "Форд". Пострадавшие были срочно госпитализированы.



Ранее мы рассказали о том, что в поселке Ушаки грузовик растерял несколько ящиков с пивом и продуктами во время аварии.



Фото и видео: ВКонтакте / unreleased_dtp