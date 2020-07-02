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Нетрезвый владелец "Кадиллака" устроил гонки в поселке Песочный

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Лихач чуть не сбил с ног инспектора ГИБДД.

 

В четверг, 2 июня, в поселке Песочный Курортного района произошло ДТП с участием пьяного владельца автомобиля "Кадиллак". Информация об этом появилась в ВК-сообществе  "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".


Нарушитель правил дорожного движения устал стоять в пробке и решил сократить время в пути, переместившись на встречную полосу. Далее на пути нетрезвого водителя возник переезд и сотрудник ГИБДД, но машина проигнорировала оба препятствия, чуть не сбив с ног инспектора. После опасных маневров, за иномаркой устроили погоню. За это время лихач успел столкнуться с автомобилем "Форд". Пострадавшие были срочно госпитализированы.


Ранее мы рассказали о том, что в поселке Ушаки грузовик растерял несколько ящиков с пивом и продуктами во время аварии.


Фото и видео: ВКонтакте / unreleased_dtp

 

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