Пьяный пенсионер чуть не сгорел в Кронштадте из-за оставленной на плите разогреваемой еды

В Кронштадте нетрезвый пожилой петербуржец едва не умер из-за начавшегося возгорания в кухне.

В Кронштадте пьяный пенсионер чуть не взлетел на воздух из-за включенной газовой плиты. Мужчина уснул, забыв, что разогревает еду.

Инцидент произошел в квартире жилого дома номер 15-б на улице Карла Либкнехта. Известно, что 65-летний пожилой петербуржец около часа ночи 8 декабря доставлен в НИИ скорой помощи. Врачи определили у него отравление продуктами горения и ожоги верхних дыхательных путей. В настоящее время пострадавший находится в отделении реанимации.

По сообщению очевидцев, пожара в помещении удалось избежать. Квартира только начала дымиться. Мужчину обнаружили лежащим на полу в кухне без сознания.