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Пьяный пенсионер чуть не сгорел в Кронштадте из-за оставленной на плите разогреваемой еды
Сегодня, 10:06
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lesjasap
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Пьяный пенсионер чуть не сгорел в Кронштадте из-за оставленной на плите разогреваемой еды

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В Кронштадте нетрезвый пожилой петербуржец едва не умер из-за начавшегося возгорания в кухне.

В Кронштадте пьяный пенсионер чуть не взлетел на воздух из-за включенной газовой плиты. Мужчина уснул, забыв, что разогревает еду. 
 
Инцидент произошел в квартире жилого дома номер 15-б на улице Карла Либкнехта. Известно, что 65-летний пожилой петербуржец около часа ночи 8 декабря  доставлен в НИИ скорой помощи. Врачи определили у него отравление продуктами горения и ожоги верхних дыхательных путей. В настоящее время пострадавший находится в отделении реанимации. 
 
По сообщению очевидцев, пожара в помещении удалось избежать. Квартира только начала дымиться. Мужчину обнаружили лежащим на полу в кухне без сознания. 
Теги: газовая плита , кронштадт , пожар
Категории: Новости СПб

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