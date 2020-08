Netflix закрыл еще один популярный сериал

Зрители не увидят третий сезон "Видоизмененного углерода".

Стриминговый сервис Netflix объявил о закрытии еще одного популярного сериала. Зрители не увидят третий сезон "Видоизмененного углерода" (Altered Carbon) из-за дороговизны и недостаточного количества просмотров шоу. Об этом сообщает Deadline.

Действие разворачивается на Земле в XXVII веке. У людей появилась возможность "сгружать" человеческое сознание и личность из одного тела в другое. Идеальный для преступников, полицейских и армии мир кажется не таким уж идеальным для бывшего военного спецназовца Такэси Ковача. Миллиардер Бэнкрофт нанимает его для расследования гибели одного из своих тел. Внешне все выглядит как явное самоубийство, однако Бэнкрофт считает, что не мог совершить такой поступок. Воспоминания о последних минутах жизни миллиардера уничтожены метким выстрелом в запоминающее устройство.

Ранее стало известно, что Netflix свернул производство таких сериалов, как "Мне это не нравится" (I Am Not Okay With This) и "Общество" (The Society). Тогда компания заявила, что режиссеры опасаются за здоровье своих актеров из-за пандемии коронавируса.

Видео: YouTube / iVideos