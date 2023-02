Netflix выпустил трейлер второго сезона фэнтези "Тень и кость"

Проект стартует на стриминге 16 марта.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона фэнтези-сериала "Тень и кость" (Shadow and Bone), официальная премьера которого ожидается 16 марта 2023 года на онлайн-сервисе. Известно, что история основана на романах писателя Ли Бардуго, а второй сезон проекта охватит события сразу двух книг — "Штурм и Буря" (Siege and Storm) и "Крах и Восход" (Ruin and Rising). В новом сезоне рассказывается история о главной героине Алине, роль которой исполняет Джесси Мей Ли. Девушка пытается спрятаться от генерала Киригана (актер Бен Барнс). Она преследует цель разрушить Тенистый Каньон и спасти Равку от гибели. Шоураннерами второго сезона стали Эрик Хайссерер ("Прибытие") и Диган Фрайклинд ("Во тьме").

