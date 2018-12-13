Netflix выпустили трейлер фильма "Дитя робота"

Премьера картины в России запланирована на 20 июня 2019 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер фантастического фильма "Дитя робота". Дублированный ролик был опубликован на YouTube.

Действие картины развернется в будущем, в котором человечество вымирает после глобального катаклизма. В специальном бункере робот-гуманоид по имени "Мать" выращивает из эмбриона человеческую девочку. Героине предстоит переосмыслить свои ценности после первой встречи с реальным человеком, которая расскажет ей свою версию событий.

Режиссером ленты выступил дебютант Грант Спьютор. Главные роли в картине сыграли Роуз Бирн, Хилари Суэнк, Клара Ругор-Ларсен, Люк Хокер, Тейлия Стурзэйкер, Джейкоб Нолан и другие. Премьера "Детя робота" в России запланирована на 20 июня 2019 года.

Ранее Netflix выпустил трейлер второго сезона детективного сериала "Тьма". Сюжет сериала рассказывет историю четырёх семей из маленького немецкого города Винден. После исчезновения двух детей жизнь размеренная жизнь героев рушится, а на поверхность всплывают грязные секреты, прошлое и тайна, которая охватывает уже три поколения.

Видео: Netflix