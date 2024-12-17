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Netflix представил тизер мультсериала "Астерикс и Обеликс: Большая битва"

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Мировая премьера состоится в 2025 году.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер мультсериала "Астерикс и Обеликс: Большая битва". Режиссерами проекта выступили Ален Шаба и Фабрис Жубер.

Сюжет расскажет о новых историях двух популярных галлов, которые продолжают бороться с Римской империей. Друид Панорамикс, который варил галлам особое зелье, делающее их сильнее, теряет память. В результате героям предстоит отбиваться от врагов своими силами. Мировая премьера состоится в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Грузовички".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, астерикс и обеликс большая битва, мультсериал, тизер
Категории: Лента новостей, Культура,

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